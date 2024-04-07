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Агент Талаев рассказал о будущем Маргасова в «Сочи»

07 Апреля 2024 • 08:20 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока обороны «Сочи» Тимофея Маргасова, рассказал о будущем своего клиента.

Стоит отметить, что 31-летний защитник в чемпионате России после зимней паузы на поле не выходил.

«Сочи» новый контракт не предлагал. Игровая практика? Он будет играть», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне Маргасов провёл за «Сочи» 19 встреч, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Известный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.


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