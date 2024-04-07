Червиченко высказал мнение о дерби «Динамо» - «Спартак»

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Об этом поединке высказался экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко.

Матч «Динамо» - «Спартак» может развернуться в любую сторону. Мне кажется, «Динамо» не должно проиграть. Но «Спартак» - команда настроения. Она может кому угодно проиграть и кого угодно победить», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Столичное дерби состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Динамо» занимает третье место в таблице, а «Спартак» - седьмое.