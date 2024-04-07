Сперцян высказался о матче «Краснодар» - «Зенит»

Один из ведущих футболистов «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Все прекрасно понимают значимость этой игры. Я думаю, что самое важное - не перегореть и выполнять установки тренера, быть профессионалами. Дисциплина - и всё по силам», - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В настоящий момент «быки» лидируют в таблице РПЛ, а «Зенит», имея матч в запасе, отстает на два балла.