Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Краснодар» стал лучше и интереснее, чем при Ивиче»

07 Апреля 2024 • 07:33 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о гостевой победе «Краснодара» над «Пари НН» в матче 23-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков».

«Без сомнения, замена тренера в «Краснодаре» сработала. Команда встряхнулась. Игроки выглядят более уверенными в себе. Сейчас команда стала лучше и интереснее, чем при Ивиче», - передает слова Смородской телеканал «Матч ТВ».

Благодаря победе краснодарский клуб поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» может вернуть себе лидерство, если победит на своем поле «Балтику».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ольга Смородская
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хави выдвинул требование «Барселоне» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России «Ювентус» может уволить Аллегри Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.56 3.95 5.40
Видео
07.04.24 в 16:30
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1.26 5.40 9.80
Видео
07.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
07:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Краснодар» стал лучше и интереснее, чем при Ивиче»
07:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Зенит» - «Балтика»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, с каким счётом закончится матч ЦСКА - «Факел»
00:43 · Россия. Премьер-лига
Угаров ответил, кто сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Балтикой»
00:20 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Зенит» додавит «Балтику»
00:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ
00:00 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: «Своей игрой «Сочи» показывает, что это далеко не последняя строчка РПЛ»
06 Апреля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Арутюнянц положительно оценил игру всех легионеров «Ростова» в матче с «Сочи»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Баженов — о дерби «Динамо» - «Спартак»: Будет много моментов
23:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Надежду на очки для «Сочи» дал Песьяков — он провёл отвратительный матч»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Баженов ответил, кто может стать лидером «Спартака» в отсутствии Промеса
23:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго ответил, может ли игрок летом вернуться в «Спартак»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что в матче «Пари НН» — «Краснодар» справедливым итогом была бы ничья
23:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В руководстве «Спартака» нет решительных ребят»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Желудков сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем