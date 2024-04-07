Смородская: «Краснодар» стал лучше и интереснее, чем при Ивиче»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о гостевой победе «Краснодара» над «Пари НН» в матче 23-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков».

«Без сомнения, замена тренера в «Краснодаре» сработала. Команда встряхнулась. Игроки выглядят более уверенными в себе. Сейчас команда стала лучше и интереснее, чем при Ивиче», - передает слова Смородской телеканал «Матч ТВ».

Благодаря победе краснодарский клуб поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» может вернуть себе лидерство, если победит на своем поле «Балтику».