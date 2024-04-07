Бубнов дал точный прогноз на матч «Зенит» - «Балтика»

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сыграет против калининградской «Балтики». Об этой встрече высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. В этой паре с фаворитом всё ясно. Единственной задачей «Балтики» в этом матче станет защита ворот от большого количества пропущенных голов», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится сегодня, 7 апреля, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают второе место в таблице РПЛ, а гости находятся на 15-й позиции.