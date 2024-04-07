Бубнов рассказал, с каким счётом закончится матч ЦСКА - «Факел»

23-й тур чемпионата России продолжится поединком между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Об этой встрече высказал мнение бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. На домашнем поле у москвичей настрой будет приличный. «Армейцы» в последнее время разучились проводить ровные матчи, но с «Факелом» должны вымучить победу», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч ЦСКА – «Факел» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Перед этой игрой хозяева занимают четвертое место в таблице РПЛ, а гости – 11-е.