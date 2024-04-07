У Абаскаля и Лички нет права на ошибку: Возможные составы «Спартака» и «Динамо» на дерби 23-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы московских «Динамо» и «Спартака» на очное дерби 23-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Чавес, Лаксальт, Фомин, Бителло, Макаров, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Бонгонда, Соболев, Угальде.

В прошлом туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а «Динамо» неожиданно потерпело крупное поражение от «Ростова» (1:4). После этого в рамках Кубка России «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2), а «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск» (2:1).

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место в 38 очками, «Спартак» идёт ниже с 32 баллами. Дерби «Динамо» – «Спартак» должно начаться на «ВТБ Арене» сегодня, 7 апреля, в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов