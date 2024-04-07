Угаров ответил, кто сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Балтикой»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, кто займёт место в воротах «сине-бело-голубых» в матче с «Балтикой».

Напомним, голкипер «Зенита» Денис Адамов привез в минувшей игре РПЛ с «Крыльями Советов», и на кубковый матч Сергей Семак выпустил Михаила Кержакова.

«Я думаю, будет играть Миша. На данный момент от Кержакова, да и игроки обороны, как мне кажется, чувствуют себя более уверенно», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Матч 23-го тура чемпионата России «Зенит» - «Балтика» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.