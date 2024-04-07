Угаров: «Зенит» додавит «Балтику»

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказался о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Балтикой».

По мнению эксперта, подопечные Сергея Семака не смогут сыграть так ярко, как это было со «Спартаком»,

«Думаю, «Зенит» в любом случае додавит этого соперника, «Балтика» не справится с его напором», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет сегодня, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.