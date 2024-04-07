Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о том, сможет ли «Сочи» остаться в Российской премьер-лиге.

«Удастся ли «Сочи» остаться в РПЛ? Думаю, что должны остаться. Команда хорошая, и играют сейчас очень прилично», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, 6 апреля «Сочи» в гостевом матче с «Ростовом» сыграл вничью со счетом 2:2.

После 22 сыгранных встреч подопечные Роберта Морено занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 15 очков.

В 24-м туре РПЛ «Сочи» примет на своем поле московский «Спартак». Игра между командами должна будет пройти 13 апреля, начало — в 14:00 по мск.