Щетинин: «Своей игрой «Сочи» показывает, что это далеко не последняя строчка РПЛ»

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре «Сочи», с которым его команда сыграла вничью в 23-м туре чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:2. Щетинин записал на свой счет одну результативную передачу.

«Сочи» очень прибавил. Своей игрой они показывают, что это далеко не последняя строчка РПЛ», — заявил Щетинин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 24 встречах во всех турнирах, два раза поразил ворота соперников и записал на свой счет три голевых паса.

На данный момент «Ростов» идет на девятой позиции в РПЛ, набрав 31 очко.

Щетинин продлил результативную серию до четырёх матчей