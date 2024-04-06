Арутюнянц положительно оценил игру всех легионеров «Ростова» в матче с «Сочи»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2) высказался об игре легионеров команды в текущем сезоне. К слову. Сегодня, 6 апреля, Арутюнянцу исполнилось 50 лет.

«Как оцениваю работу легионеров? Очень хорошо. Положительно оцениваю игру всех наших легионеров. Оправдывают ли они мои ожидания? Да. Какой сюрприз команда сделала в раздевалке по случаю дня рождения? Команда поздравила, вы это видели и на поле, и в раздевалке тоже», - приводит слова руководителя клуба издание «СЭ».

После этой встречи «Ростов» располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России. Коллектив заработал 31 балл. Что касается «Сочи», то клуб находится на 16-й строчке, имея в своём активе 15 очков.