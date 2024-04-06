Баженов — о дерби «Динамо» - «Спартак»: Будет много моментов

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

По мнению специалиста, в данной игре будет много моментов у обеих команд, ведь исторически соперники много забивают друг другу.

«Не знаю, как будет сейчас. Но мое личное мнение, что команды будут играть в свой футбол и не подстраиваться под соперника», — цитирует Баженова Metaratings.

Игра 23-го тура чемпионата России «Динамо» - «Спартак» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.