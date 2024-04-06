Червиченко: «Надежду на очки для «Сочи» дал Песьяков — он провёл отвратительный матч»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после матча 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи» (2:2).

«Ростов» очень хорошо начал матч. Надежду «Сочи» сегодня сохранить хоть какие-то очки, кончено, дал Песьяков. На мой взгляд, Песьяков провёл отвратительный матч, особенно первый тайм.

При первом пропущенном мяче он явно ошибся и стоял в другом углу. Будь он хотя бы посередине ворот, то этот удар легко отражался. И второй мяч — конечно, и защитник виноват. Но защитника подталкивали в спину, а Песьяков почудил», — приводит слова бывшего руководителя «Чемпионат».

После этой встречи «Ростов» располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России. Коллектив заработал 31 балл. Что касается «Сочи», то клуб находится на 16-й строчке, имея в своём активе 15 очков.