Баженов ответил, кто может стать лидером «Спартака» в отсутствии Промеса

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос о том, кто из действующих игроков «красно-белых» может стать лидером атаки в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Если брать «в проекте», то Саша Соболев. Он и так брал на себя роль лидера. Угальде сейчас тоже хорошо выглядит физически. У него в каждой игре есть моменты», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, Промес продолжает находиться под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен к семи с половиной годам колонии.

После 21 сыгранного матча «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России. В копилке команды Гильермо Абаскаля 32 очка.