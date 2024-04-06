Агент Жиго ответил, может ли игрок летом вернуться в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

Напомним, Жиго выступал за столичный клуб с 2018 по 2022 год.

«Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но приехать этим летом сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак», — приводит слова агента телеграм-канал «Дай УдаритЬ».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Жиго составляет девять миллионов евро.