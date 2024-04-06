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Пономарёв считает, что в матче «Пари НН» — «Краснодар» справедливым итогом была бы ничья

06 Апреля 2024 • 23:10 Комментировать
Пари НН
3:4
Краснодар

Экс-игрок обороны московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата России.

Бывший футболист признался, что ему было обидно видеть поражение коллектива Сергея Юрана. По его мнению, это произошло из-за непростительных ошибок в обороне.

«Так-то «Пари НН» - команда играющая, думающая, очень интересная. Справедливым итогом этого матча была бы ничья. Но класс «Краснодара» выше. Тем не менее "физика" у команды Юрана получше будет», - приводит слова Пономарёва издание Rusfootball.info.

Отметим, что после этой встречи «Краснодар» с 43 очками поднялся на первую позицию турнирной таблицы чемпионата страны. Что касается «Пари НН», то клуб находится на 10-й строчке, заработав 28 баллов.


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