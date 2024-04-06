Червиченко: «В руководстве «Спартака» нет решительных ребят»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Спартак» уже домучает этот сезон с Абаскалем. Я так понимаю, что решительных ребят в руководстве «Спартака» нет — тех, кто может сказать: «Все, хватит, гоните Абаскаля», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, испанский тренер возглавляет столичный клуб с лета 2022 года. В настоящий момент «Спартак» находится на седьмой строчке в турнирной таблице «красно-белых», имея в копилке 32 балла.

7 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по мск.