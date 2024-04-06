Желудков сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался о предстоящем столичном дерби «Динамо» - «Спартак».

«Думаю, что «Спартак» и «Динамо» вничью сыграют. Но это не значит, что «бело-голубые» выпадают из чемпионской гонки. Впереди еще девять туров», — заявил Желудков Metaratings.

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» пройдет завтра, 7 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге РПЛ «Спартак» одолел у себя дома «Динамо» со счетом 1:0.