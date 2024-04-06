Дьяков определил фаворита в матче «Динамо» — «Спартак»

Экс-игрок обороны московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России между «бело-голубыми» и «Спартаком».

Как отмечает бывший футболист, коллектив Марцела Лички провалил встречу с «Ростовом», а команда Гильермо Абаскаля провели неудачные игры после зимнего перерыва.

«Для меня «Динамо» является фаворитом в этом матче», — приводит слова Дьякова издание Vprognoze.ru.

Напомним, что игра состоится 7 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Матч стартует в 19:30 по московскому времени.

К слову, «Динамо» располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 38 баллов. Что касается «Спартака», то он находится на седьмом месте, набрав 32 очка.