Сперцян горд провести 100 матчей за «Краснодар»

Встреча чемпионата России с «Пари НН» стала для армянского атакующего полузащитника «Краснодара» 100-й в «чёрно-зелёной» футболке.

По окончании встречи, которая завершилась победой «быков» со счётом 4:3, Сперцян дал свой комментарий о достижении этой отметки.

- Мечта была сыграть 100 игр. И, конечно, я рад и горд. И самое главное, что сегодня победили, - приводит слова Сперцяна клубная пресс-служба.

Сперцян, который является воспитанником «Краснодара», в текущем сезоне провёл 21 матч в чемпионате России, в которых смог девять раз отметиться голами и шесть раз ассистами на своих партнёров. Контракт футболиста с клубом действует до 2026 года.