Карпин: «Лично мне сегодня игра понравилась во всех фазах»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Победить сегодня не удалось, но при этом «Ростов» не проигрывает на старте весенней части сезона. Можно ли сегодняшний результат назвать удовлетворительным для команды?

- Нет. Игру я бы назвал более, чем удовлетворительной, а результат - нет, конечно.

- Пропущенные мячи, если разобрать, - это следствие индивидуальных ошибок или какие-то системные сбои в этих моментах?

- Системные сбои? Вы же сами смотрели игру. Какие системные сбои? То, что бьет футболист в землю, мяч непонятно как всех перепрыгивает, по какой траектории залетает… какой системный сбой? Второй - толчок в спину, в колено попадает, отскакивает. Бывает такое, когда играешь хорошо, такие дурацкие голы пропускаешь. Не после каких-то комбинаций или еще что-то.

- По содержанию вы сказали, что в целом можете быть довольны. Есть ощущение, что в каждом из четырех весенних матче «Ростов» кайфовал от игры. Так ли это?

- Кайфовал? Не знаю. Это трудно судить, а то, что играли хорошо, и претензий ни к кому никаких нет. Понятно, что всегда в любой игре можно найти какие-то огрехи. Всегда можно что-то делать лучше. Лично мне сегодня игра понравилась во всех фазах, так скажем. Были ошибки, были где-то недоработки, но глобально, если брать, вообще ни одной претензии.

- После 70-й минуты заменили двух фланговых защитников. Интересно, почему именно их и так синхронно решили освежить эти позиции?

- Чтобы освежить эти позиции. Мы за счет крайних защитников много атаковали, Вахания наелся совсем, много подключался, много работал, много интенсивной работы сделал. Плюс устал, плюс ушиб. И Женя Чернов то же самое.

- Сегодня случилось то, чего долго ждали ростовские болельщики, - забил Роналдо, отпраздновав в фирменном стиле. Как он развивается, насколько он близок к своим оптимальным кондициям сейчас?

- Да я думаю, что он в оптимальных кондициях находится. То, что он не забил «Динамо», он расстроился, имея три момента, чтобы забить. Я думаю, что сейчас забил, сейчас выдохнет и будет, наверное, получше уже с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, всё идеально, мог сказать.

- 10 очков в 4 матчах - оптимально, выше ожиданий, ниже ожиданий? Что скажете?

- Не ниже ожиданий точно. Выше? Мы надеялись. Ожидать там сложно, поэтому надеялись, что да, что после предсезонки при правильном подходе сможем брать очки.