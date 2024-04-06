Балахнин назвал Щетинина одним из лучших игроков «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин оценил игру полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.

Специалист признался, что его впечатляет игра хавбека в нынешнем сезоне.

— Видно, как он прибавил со старта чемпионата. На мой взгляд, он один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент, — приводит слова Балахнина Legalbet.

При этом эксперт отметил, что Щетинин делает только свои первые шаги, поэтому пока неизвестно, сможет ли он дальше прогрессировать.

В этом сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.