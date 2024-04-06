Балахнин – о матче «Ростов» - «Сочи»: «Играли две команды, которым необходимо набирать очки»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал своё мнение о матче, в котором его бывшая команда поделила очки с «Сочи».

Напомним, матч 23-го тура РПЛ завершился вничью со счётом 2:2. Все голы были забиты в первой половине встречи.

- Не сказал бы, что у «Ростова» совсем не получилась игра. Неплох был «Сочи». Играли две команды, которым необходимо набирать очки, - приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина имеет в своей копилке 31 очко и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. «Сочи» набрал 15 баллов и замыкает таблицу РПЛ.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Факелом», матч пройдёт 14 апреля в Воронеже. «Сочи» же у себя дома примет московский «Спартак», игра состоится 13 апреля.