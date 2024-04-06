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Тарханов уверен, что «Урал» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

06 Апреля 2024 • 22:35 Комментировать
Урал
1:2
Крылья Советов

Экс-наставни «Урала» Александр Тарханов рассказал, покинут ли екатеринбуржцы РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Напомним, что сегодня, 6 апреля, команда Виктора Гончаренко уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2) в матче 23-го тура.

«Наверное, команда через стыковые будет оставаться в РПЛ. Единственное, там уже и «Балтика» рядом, и «Сочи» набирает очки, но в целом, думаю, команде удастся остаться в РПЛ в этом сезоне», — приводит с лова специалиста издание Metaratings.ru.

Отметим, что сейчас «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 20 баллов. От прямого вылета из лиги команду отделяют три очка.


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