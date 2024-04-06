Лепёхин: Если «Зенит» захочет, то заберёт Сафонова у «Краснодара»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в санкт-петербургский клуб.

«Безусловно, Сафонов — это сейчас лучший вратарь у нас. Он может перейти в «Зенит», если будет такая необходимость», — заявил Лепёхин Legalbet.

По мнению эксперта, если «Зенит» захочет, то договорится и с Сергеем Галицким, и самим Сафоновым.

В этом сезоне 25-летний голкипер сыграл в 22 матчах Российской премьер-лиги, в восьми из которых смог сохранить свои ворота «сухими».

Трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Рыночная цена игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.