Морено: «Сегодня мы были близки к победе»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Это еще одно очко в матче против очень сильной команды, возможно, команды, которая находится сейчас в лучшей форме, потому что до этого она забила 4 мяча «Динамо», недавно переиграла «Краснодар». Сегодня мы были близки к победе.

- Кажется, что во втором тайме «Сочи» начал играть чуть длиннее. Была ли такая задача, чтобы выключить прессинг «Ростова»?

- Да, действительно, мы старались так играть и к этому готовились. Мы знали, что соперник выходит слишком вперед, поэтому старались передачами за спину играть.

- Что скажете о том, как команда сумела быстро вернуться в игру после пропущенного на 47-й секунде мяча?

- Это то, что мы видели в предыдущих матчах. Это команда, которая борется, способна бороться, команда, которая должна остаться в высшем дивизионе, так оно и будет.

- Все пять замен были произведены во втором тайме. Они не принесли другого результата. Но что скажете о содержании и том, как парни смогли влиться в игру?

- Я думаю, что эти замены принесли результат, потому что нас поджимали чуть-чуть. Мы смогли зацепиться за мяч в центре, поэтому стали играть более динамично, поэтому я считаю, что эти замены дали свой результат.