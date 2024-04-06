«Сочи» в девятый раз подряд не проиграл «Ростову» в РПЛ

Сегодня, 6 апреля, «Ростов» не смог на своём поле одолеть «Сочи» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась ничейным результатом – 2:2.

Для «Сочи» этот матч стал уже девятым беспроигрышным подряд в противостоянии с «Ростовом». Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, для «Сочи» данная серия является рекордной, ведь ранее клуб ни разу не выдавал такую серию ни с одним соперником в рамках РПЛ.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 22 сыгранных матчей.

13 апреля «Сочи» примет на своем поле «Спартак» в рамках 24-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.