У «Сочи» лишь ничьи в 5 последних матчах РПЛ

В субботу «Сочи» добился положительного результата в гостевом матче против «Ростова» - южное дерби завершилось со счётом 2:2. Любопытно, что сочинцы играли вничью в каждом из пяти последних матчей Премьер-лиги. Результаты команды на этом отрезке приводим ниже.

«Сочи» - «Оренбург» 1:1;

«Балтика» - «Сочи» 0:0;

«Локомотив» - «Сочи» 2:2;

«Сочи» - ЦСКА 2:2;

«Ростов» - «Сочи» 2:2.

Как видим, «Сочи» стабильно набирает очки, но по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда Роберта Морено будет принимать «Спартак».