«Сочи» снова сыграл смело, прервал победную серию Карпина в РПЛ, но не ушёл с последнего места

«Ростов» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 6 апреля на стадионе «Ростов Арена».

Команда Карпина стала единственной в РПЛ, выигравшей все три весенних тура. Причём соперники-то были знатные: «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо». Продолжать серию нужно было в матче с главным аутсайдером сезона – «Сочи». Но аутсайдером южане стали в первой части чемпионата, при Морено смотрятся они очень даже неплохо. В прошлом туре могли обыгрывать ЦСКА, но в концовке кураж поймал Игорь Акинфеев.

«Сочи» тоже кураж сохранил, на игру с «Ростовом» вышли так, будто и не заканчивали давить ЦСКА. Правда, для начала потребовалось ускорение, полученное уже на первой минуте. Перехват в центре поля, две замысловатые «стеночки», передачи пяткой и завершающий штрих от Глебова. Данил на углу вратарской нашёл Егора Голенкова, а тот ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу – 1:0. «Ростов» открыл счёт на 45-й секунде матча.

Статус-кво был восстановлен спустя пять минут. Теперь уже Глебов отметился со знаком минус, неуверенно он вынес мяч после прострела Сауля, подарив право на удар Кравцову. Кирилл сразу же пальнул, мяч по пути срикошетил о защитника «Ростова» и опустился аккурат за шиворот Песьякову – 1:1. После резвого старта команды затихли, оказалось, что просто берегли силы на конец тайма, который тоже выдался удивительный.

Сначала Гаурирапа шикарно разобрался с забросом из глубины. Оттеснил Сако, вышел на рандеву с Песьяковым и хладнокровно того переиграл – 1:2. Но лидером «Сочи» на перерыв не ушёл. На пятой добавленной минуте подача Кирилла Щетинина от угла поля нашла голову Роналдо, а бразилец без сопротивления пробил с семи метров – 2:2. После равного счёта игра вновь затихла. Страсти кипели – Роналдо, Голенков и Вахания поочерёдно получали врачебную помощь, борьба шла на каждом участке поля. Но на созидании такая атмосфера сказалась отрицательно.

Постоянные паузы игру дробили на эпизоды, а Карпин, уповая на свежесть своих футболистов, замен не проводил. Морено же на последние полчаса выпустил Маргасова, Литвинова и Кордову. Как раз Серхио чуть не устроил в концовке матча потасовку с Ланговичем. Цепляли друг друга и Сако с Саулем, вообще много разборок случилось, в принципе, логичный итог столь контактной игры.

Кукуляк обошёлся без удалений (даже жёлтые карточки выдавал не так часто), а команды обошлись без победителя. «Сочи» третий кряду матч в РПЛ завершает со счётом 2:2, а «Ростов» впервые в 2024 году не побеждает в чемпионате России.