Юран жёстко выругался по поводу судейства – неделю назад он называл мат большим грехом

В субботу «Пари НН» проиграл на своём поле «Краснодару» со счётом 3:4. После игры главный тренер нижегородской команды Сергей Юран выругался по поводу судейства. В социальных сетях появилось видео, на котором Юран заходит в подтрибунное помещение и начинает выражать возмущение тем, что судьи не удалили кого-то из игроков «Краснодара» за наступ. Специалист обвинял судей в боязни, активно употребляя при этом ненормативную лексику.

При этом примерно неделю назад Юран называл мат большим грехом и говорил, что старается исключить ругательные высказывания из лексикона.

«Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», - говорил Юран.

Напомним, что «Пари НН» проиграл домашний матч Премьер-лиги впервые с июля.