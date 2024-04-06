Кухарчук считает, что смена тренера помогла «Краснодару» улучшить психологическое состояние

Вингер «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об игре «Краснодара».

Напомним, ранее нижегородцы проиграли «быкам» в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 3:4.

«Краснодар» — быстрый клуб. Мне кажется, со сменой тренера у них психологическое состояние стало лучше, появилось вдохновение, при этом сама игра осталась прежней», — цитирует Кухарчука «Матч ТВ»,

Напомним, ранее «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера, пригласив на его место Мурада Мусаева.

В настоящий момент кубанский коллектив занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 43 очка. Отрыв от идущего на второй строчке «Зенита» составляет два балла, но у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.