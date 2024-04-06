Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента

06 Апреля 2024 • 21:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
1 1.60 X 4.00 2 6.10
Через 15 ч. 19 мин.

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-игрока обороны московского ЦСКА Георгий Щенников, заявил, что в скором времени игрок может завершить карьеру.

«Официально про завершение карьеры Георгий не говорил, полное понимание будет к маю. Он тренируется, но вероятность завершения карьеры очень высокая. Как обстоят дела с бизнесом? Нормально. Я не имею права разглашать, сколько он заработал, но Щенников чувствует себя вполне комфортно, думаю, не хуже, чем в футболе», — приводит слова Пушкина издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Георгий выступал за москвичей с 2008 года. Всего за команду 32-летний игрок провёл 367 встреч, отличившись 10-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Щенников

Новости по матчу

Сегодня, 06 Апреля
21:47
Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента
14:10
Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»
14:05
«Факел» объявил о продлении контракта с Ташуевым
05 Апреля
22:08
Магаль: «ЦСКА - одна из самых организованных команд РПЛ»
21:22
Тарханов предположил, что мешает Чалову 1
16:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Факел РПЛ — 7 апреля 2024
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
12:58
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Факел чемпионата России — 7 апреля 2024
04 Апреля
22:03
Ставка и прогноз на матч ЦСКА – Факел чемпионата России – 7 апреля 2024
11:08
Рядно: «Игра с «Балтикой» была под контролем ЦСКА»
10:05
Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»
03 Апреля
16:33
Габулов объяснил, почему ЦСКА не может бороться за чемпионство
02 Апреля
19:42
Нигматуллин высказался о возможном увольнении Федотова из ЦСКА 1
18:23
Сергей Овчинников рассказал, будет ли тренировать Акинфеев
09:44
Радимов: «Хорошо, что у ЦСКА есть Акинфеев, а то они проиграли бы «Сочи»
31 Марта
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
00:39
«Для меня не будет шоком, если Акинфеев летом завершит карьеру» — Пономарёв
26 Марта
17:44
ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3
4
3.70 3.35 1.96
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Сочи Сочи
2
2
1.90 3.70 3.50
Видео
07.04.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.56 3.95 5.40
Видео
07.04.24 в 16:30
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1.26 5.40 9.80
Видео
07.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
22:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов уверен, что «Урал» не вылетит из РПЛ по итогам сезона
22:33 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Если «Зенит» захочет, то заберёт Сафонова у «Краснодара»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сегодня мы были близки к победе»
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» в девятый раз подряд не проиграл «Ростову» в РПЛ
22:21 · Россия. Премьер-лига
У «Сочи» лишь ничьи в 5 последних матчах РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Юран жёстко выругался по поводу судейства – неделю назад он называл мат большим грехом
21:47 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук считает, что смена тренера помогла «Краснодару» улучшить психологическое состояние
21:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента
21:27 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Оренбурга» рассказал об интересе со стороны других клубов
21:25 · Россия. Премьер-лига
Щетинин продлил результативную серию до четырёх матчей
21:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Медведева сообщил, что переговоров с «Ростовом» о новом контракте не было
21:03 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Урала» Эмерсон: «Если под Гончаренко зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Роналдо забил дебютный гол за «Ростов»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Роналдо сравнял счёт в матче «Ростов» - «Сочи»
Все новости
Рекомендуем