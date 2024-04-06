Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-игрока обороны московского ЦСКА Георгий Щенников, заявил, что в скором времени игрок может завершить карьеру.

«Официально про завершение карьеры Георгий не говорил, полное понимание будет к маю. Он тренируется, но вероятность завершения карьеры очень высокая. Как обстоят дела с бизнесом? Нормально. Я не имею права разглашать, сколько он заработал, но Щенников чувствует себя вполне комфортно, думаю, не хуже, чем в футболе», — приводит слова Пушкина издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Георгий выступал за москвичей с 2008 года. Всего за команду 32-летний игрок провёл 367 встреч, отличившись 10-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.