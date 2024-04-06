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Агент игрока «Оренбурга» рассказал об интересе со стороны других клубов

06 Апреля 2024 • 21:27 Комментировать

Представитель игрока «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин сообщил, что к его клиенту есть интерес со стороны других клубов.

Пушкин сообщил, что «Оренбург» на данный момент не предлагал футболисту новый контракт. По его словам, ясность с продлением появится по окончании сезона.

- Что касается интереса других клубов, он есть, однако ни в какие переговоры мы не вступаем, поскольку у нас действующий контракт, - цитирует Пушкина «РБ Спорт».

32-летний форвард перешёл в «Оренбург» зимой 2021 года. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 350 тысяч евро.

В активе Обухова в этом сезоне 21 матч за оренбургский клуб, в которых ему удалось записать на свой счёт четыре мяча.

«Оренбург» в текущем сезоне набрал 20 очков и располагается на 14 месте в турнирной таблице РПЛ.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Сергей Пушкин
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