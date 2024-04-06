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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин продлил результативную серию до четырёх матчей

06 Апреля 2024 • 21:25 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи
окончен

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оформил голевой пас в матче с «Сочи».

В эти минуты продолжается встреча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи». На данный момент счет в матче – 2:2.

В данном поединке Щетинин записал в свой актив результативную передачу, выполнив подачу с углового на гол Роналду. Отметим, что для бразильца этот мяч стал дебютным за «Ростов».

Для самого Щетинина игра против «Сочи» стала уже четвертой результативной подряд в рамках Российской премьер-лиги. В предыдущих трех встречах хавбек оформил два ассиста и забил один мяч.

Следить за ходом событий в матче «Ростов» - «Сочи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Роналдо забил дебютный гол за «Ростов»

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Евро-Футбол.Ру,
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