Бушманов: «Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»

Эк-игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре нападающего московского клуба Манфреда Угальде.

«Мне Угальде очень нравится. Сейчас он один из самых активных игроков «Спартака». Угальде много двигается, все время просит мяч, не боится идти в обыгрыш. Старается всегда играть вперед. Сейчас он оставляет приятные впечатления», — приводит слова прославленного футболиста издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. За московский клуб он провёл четыре матча, отличившись одним забитым мячом.

В следующем матче «Красно-белые» отправятся в гости к «Динамо». Встреча состоится в Москве 7 апреля.