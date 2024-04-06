Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Медведева сообщил, что переговоров с «Ростовом» о новом контракте не было

06 Апреля 2024 • 21:18 Комментировать

Андрей Талаев, который является агентом голкипера «Ростова» Никита Медведева, сообщил об отсутствии переговороы с клубом о новом соглашении игрока.

- Пока не было никакого общения с «Ростовом». Когда будет, об этом все узнают, - сказал представитель вратаря в интервью «РБ Спорт».

Медведев является игроком донской команды с 2022 года. В этом сезоне 29-летний голкипер сыграл в девяти матчах за донский коллектив, в которых пропустил 11 мячей. Контракт Медведева с «Ростовом» истекает 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев Андрей Талаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3
4
3.70 3.35 1.96
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Сочи Сочи
2
2
1.90 3.70 3.50
Видео
07.04.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.56 3.95 5.40
Видео
07.04.24 в 16:30
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1.26 5.40 9.80
Видео
07.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» в девятый раз подряд не проиграл «Ростову» в РПЛ
22:21 · Россия. Премьер-лига
У «Сочи» лишь ничьи в 5 последних матчах РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Юран жёстко выругался по поводу судейства – неделю назад он называл мат большим грехом
21:47 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук считает, что смена тренера помогла «Краснодару» улучшить психологическое состояние
21:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента
21:27 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Оренбурга» рассказал об интересе со стороны других клубов
21:25 · Россия. Премьер-лига
Щетинин продлил результативную серию до четырёх матчей
21:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Медведева сообщил, что переговоров с «Ростовом» о новом контракте не было
21:03 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Урала» Эмерсон: «Если под Гончаренко зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Роналдо забил дебютный гол за «Ростов»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Роналдо сравнял счёт в матче «Ростов» - «Сочи»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Телеспорта» Макаренко отправлен под домашний арест
20:43 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся»
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» уже ведёт после провала обороны «Ростова»
Все новости
Рекомендуем