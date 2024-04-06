Агент Медведева сообщил, что переговоров с «Ростовом» о новом контракте не было

Андрей Талаев, который является агентом голкипера «Ростова» Никита Медведева, сообщил об отсутствии переговороы с клубом о новом соглашении игрока.

- Пока не было никакого общения с «Ростовом». Когда будет, об этом все узнают, - сказал представитель вратаря в интервью «РБ Спорт».

Медведев является игроком донской команды с 2022 года. В этом сезоне 29-летний голкипер сыграл в девяти матчах за донский коллектив, в которых пропустил 11 мячей. Контракт Медведева с «Ростовом» истекает 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.