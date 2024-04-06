Роналдо забил дебютный гол за «Ростов»

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо забил свой первый мяч за российский клуб.

Это произошло в матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи». 23-летний Роналду головой вонзил мяч в сетку ворот «Сочи» в добавленное время первого тайма. На данный момент счет в матче равный – 2:2.

Стоит сказать, что Роналдо присоединился к «желто-синим» минувшей зимой, и данная игра стала для него четвертой в рамках Российской премьер-лиги.

Следить за всеми событиями матча между «Ростовом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.