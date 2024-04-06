Роналдо сравнял счёт в матче «Ростов» - «Сочи»

Матч 23-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Сочи» получился результативным уже по итогам первого тайма. В первой же атаке Данил Глебов открыл счет, но гости отыгрались стараниями Кирилла Кравцова, а на 35-й минуте Сауль Гуарирапа поборолся за мяч до конца и наказал Умара Сако за слабый пас на голкипера. На перерыв команды ушли при счете 2:2 на табло. Корнер с правого фланга у команды Валерия Карпина, навес на голову Роналдо, который поразил левую часть ворот.

2:2 у нас. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.