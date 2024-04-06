Владелец «Телеспорта» Макаренко отправлен под домашний арест

Пётр Макаренко, который является владельцем компании «Телеспорт», был отправлен под домашний арест на 30 дней. Соответствующее решение по мере пресечения принял Гагаринский районный суд Москвы.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Макаренко были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве. Дело связано с трансляцией спортивных мероприятий.

Стоит отметить, что компании «Телеспорт» принадлежат права на показ матчей национальной сборной России. В марте, перед игрой национальной команды против Сербии, в прессе сообщалось о проблемах в переговорах между «Телеспортом» и «Матч ТВ»