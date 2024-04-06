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Круговой: «Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся»

06 Апреля 2024 • 20:43 Комментировать
Зенит
...
Балтика
1 1.30 X 5.60 2 11.50
Через 19 ч. 19 мин.

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своих отношениях с болельщиками команды.

Ранее стало известно, что Круговой подписал контракт с ЦСКА и летом присоединится к «армейцам» свободным агентом. Остаток текущего сезона футболист проводит во второй команде «Зенита».

— Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию, — приводит слова Кругового «Спорт День за Днем».

Защитник добавил, что не ощущает никакого внутреннего давления из-за предстоящего перехода в ЦСКА.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а ЦСКА идет на пятой строчке.

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