«Сочи» уже ведёт после провала обороны «Ростова»

В заключительном субботнем матче 23-го тура Премьер-лиги «Ростов» и «Сочи» начали с обмена результативными попытками Егора Голенкова и Кирилла Кравцова, после чего заставили болельщиков ждать новых голов целых полчаса. На 35-й минуте Сауль Гуарирапа прессинговал Умара Сако, который слабо отдавал мяч назад. В итоге игрок сочинцев оказался один на один с кипером и реализовал свой момент.

На табло 1:2. Напомним, что в этом году ростовчане исключительно побеждали, а соперник - играл вничью. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.