Карраскаль стал лучшим игроком «Динамо» в марте

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, кто стал лучшим игроком команды по итогам марта.

Болельщики «бело-голубых» выбрали лучшим игроком прошлого месяца полузащитника Хорхе Карраскаля. На счету колумбийца в марте три матча, в которых он отметился одной результативной передачей.

25-летний Карраскаль перешёл в «Динамо» летом 2023 года из столичного ЦСКА. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провёл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.