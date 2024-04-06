Тарханов считает, что Педро станет звездой уровня Малкома

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Педро.

Напомним, что ранее бразилец оформил дубль в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Педро — просто красавец. Уже видно, что парнишка очень талантлив. Скорость, удар, дрибллинг. Все при нем. У него точно большое будущее. «Зенит» снова здорово сработал. Думаю, он станет звездой уровня Малкома», — цитирует специалиста издание «РБ Спорт».

К слову, Педро перебрался в петербургский клуб в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила девять миллионов евро.

Добавим, что завтра, 7 апреля, «Зенит» примет дома «Балтику». Встреча начнётся в 16:39 по московскому времени.