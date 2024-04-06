Боковому судье матча «Ростов» - «Сочи» понадобилась медицинская помощь

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит матч между «Ростовом» и «Сочи». По ходу первого тайма на фланге боролись два футболиста команд. Получилось так, что Роналдо из «Ростова» сбил с ног бокового арбитра – Дмитрия Чельцова. Судья повредил руку, и ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, замена не понадобилась, и Чельцов продолжил исполнить свои обязанности на бровке.

Следить за матчем двадцать третьего тура чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.