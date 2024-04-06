Сперцян: Для «Краснодара» всегда было важно начинать агрессивно

Полузащитник краснодарской команды Эдуард Сперцян подвёл итоги победного матча против «Пари НН» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Быки» одержали победу со счётом 4:3, сам Сперцян отметился двумя голами.

- Для нас всегда было важно начинать агрессивно, с первых минут прессинговать и бежать в атаку. Уже вторую игру под руководством Мусаева это у нас хорошо получается, - цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» благодаря победе над «Пари НН» набрал 43 балла и возглавил таблицу как минимум до 7 апреля. В случае, если «Зенит» завтра обыграет «Балтику», быки вновь окажутся на второй строчке.

В текущем сезоне Сперцян провёл во всех турнирах 25 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач.

Ранее экс-футболист сборной России Руслан Пименов заявил, что Сперцян в данный момент выступает не самым лучшим образом.