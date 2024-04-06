Сёмин: «Краснодар» приблизился к золотым медалям»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался после победы «Краснодара» над «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:3 в пользу кубанского коллектива.

Эксперт признался, что ему понравилась игра, в которой «Пари НН» достойно сражался с одним из лидеров чемпионата.

«Краснодар» приблизился к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После победы над «Пари НН» команда Мурада Мусаева возглавила турнирную таблицу чемпионата России, набрав 43 очка.