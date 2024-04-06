Кордоба недоволен качеством поля в Нижнем Новгороде

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дал свой комментарий после победы над «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «быков» со счётом 4:3.

- Было тяжело показывать атакующий футбол на таком поле. Но профессиональные игроки должны быть готовы ко всему, хорошо, что мы смогли победить, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Отметим, что Кордоба забил 30 голов в РПЛ – для достижения этой отметки ему понадобилось 57 матчей за «Краснодар».

В текущем сезоне колумбиец провёл во всех турнирах 24 матча, забил 14 голов и сделал четыре ассиста на своих партнёров.

«Краснодар» благодаря победе над «Пари НН» набрал 43 балла и возглавил таблицу как минимум до 7 апреля. В случае, если «Зенит» завтра обыграет «Балтику», быки вновь окажутся на второй строчке.