Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Разве это не чемпионская игра?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Краснодаром».

«Мне кажется эти критерии очень размыты, чемпионская игра или не чемпионская. Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, еще три пропустили — это много. Тем более от «Пари НН», которые вообще забивают очень мало», — приводит слова Колоскова издание «СЭ».

Напомним, что «Краснодар» обыграл в гостях «Пари НН» со счётом 4:3 в 23-м туре первенства страны.

К слову, благодаря победе «Краснодар» вернулся на вершину турнирной таблицы, опередив «Зенит». При этом стоит сказать, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.