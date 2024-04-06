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Звезда «Зенита» Клаудиньо хочет сменить клуб эксклюзив

06 Апреля 2024 • 20:16 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Зенита» может измениться. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», из питерского клуба хочет уйти один из ведущих его игроков – атакующий полузащитник Клаудиньо.

Если посмотреть на ценники портала Transfermarkt, то Клаудиньо является вторым самым дорогим футболистом «Зенита» после Вендела. Так, Клаудиньо оценивается в 18 миллионов евро. Всего за «сине-бело-голубых» бразилец провёл 91 официальный матч, в которых забил 19 голов и отдал 23 голевых паса на партнёров.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Балтики» на своём поле.  

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