В летнее трансферное окно состав «Зенита» может измениться. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», из питерского клуба хочет уйти один из ведущих его игроков – атакующий полузащитник Клаудиньо.

Если посмотреть на ценники портала Transfermarkt, то Клаудиньо является вторым самым дорогим футболистом «Зенита» после Вендела. Так, Клаудиньо оценивается в 18 миллионов евро. Всего за «сине-бело-голубых» бразилец провёл 91 официальный матч, в которых забил 19 голов и отдал 23 голевых паса на партнёров.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Балтики» на своём поле.